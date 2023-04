Zalando Aktie News: Zalando gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,00 EUR

-1,76% Charts

News

Analysen

Die Zalando-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 38,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,21 EUR aus. Bei 38,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 305.189 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 51,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 25,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 99,64 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,71 EUR.

Am 02.11.2022 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 2.349,10 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.283,40 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Zalando die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,621 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

März 2023: Die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

Zalando- und HelloFresh-Aktien unter Druck: Europäische Einzelhändler schwach wegen H&M und Inditex

Zalando-Aktie in Rot: Zalando stapelt bei Zielen für das Gesamtjahr tief - Mittelfristziel steht aber

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com