Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 25,69 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 25,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 25,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 222.866 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,02 EUR an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.274,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.349,10 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,835 EUR je Aktie aus.

