Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 37,97 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 38,10 EUR. Bei 38,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 21.289 Stück.

Bei einem Wert von 105,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,12 EUR am 02.05.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 01.03.2022. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.099,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.573,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Zalando-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images