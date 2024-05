Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 23,87 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 23,87 EUR zu. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 24,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.885.722 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 34,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 33,18 Prozent sinken.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 13.03.2024. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Zalando dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,846 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag