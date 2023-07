Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 25,85 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 25,85 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 25,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.729 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Gewinne von 77,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 34,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,46 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.255,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.205,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,590 EUR je Zalando-Aktie.

