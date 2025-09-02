Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 23,75 EUR.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 23,75 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 23,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 489.307 Zalando-Aktien.
Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 68,76 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 11,79 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,36 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
|12.08.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
