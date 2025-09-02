Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Vormittag fester
Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 23,21 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.499 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von 72,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,95 EUR am 13.09.2024. Mit Abgaben von 9,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,36 EUR.
Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,34 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
