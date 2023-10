Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,4 Prozent auf 20,66 EUR nach.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 20,66 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 20,10 EUR. Bei 20,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 282.799 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 121,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (19,43 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 5,98 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,08 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.556,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,620 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

