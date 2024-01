Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 19,56 EUR ab.

Die Zalando-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 19,56 EUR. Bei 19,46 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 20,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.172.159 Zalando-Aktien.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 134,26 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,46 EUR. Dieser Wert wurde am 04.01.2024 erreicht. Abschläge von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,15 EUR.

Am 01.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.274,90 EUR – eine Minderung von 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.349,10 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,679 EUR je Zalando-Aktie.

