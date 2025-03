Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 33,90 EUR.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 33,90 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie sank bis auf 33,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,65 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 209.682 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,27 Mrd. EUR eingefahren.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Am 30.04.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

