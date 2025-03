Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 34,28 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 34,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 34,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,65 EUR. Bisher wurden heute 30.815 Zalando-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 14,47 Prozent niedriger. Bei 18,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,27 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

