Zalando Aktie News: Zalando macht am Dienstagvormittag Boden gut

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 38,48 EUR zu. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 38,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.979 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 51,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,43 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 100,63 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,71 EUR an.

Zalando ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.349,10 EUR im Vergleich zu 2.283,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,614 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

