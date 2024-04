Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,68 EUR.

Mit einem Kurs von 25,68 EUR zeigte sich die Zalando-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 25,74 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 25,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,60 EUR. Bisher wurden heute 16.170 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 06.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,89 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,02 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.274,90 EUR – eine Minderung von 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.349,10 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,835 EUR fest.

