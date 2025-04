Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 32,15 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 32,15 EUR. Bei 31,34 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,01 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281.110 Stück gehandelt.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 24,67 Prozent Luft nach oben. Bei 20,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,55 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags in Rot