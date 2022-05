Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,70 EUR

-3,65% Charts

News

Analysen

Die Zalando-Aktie wies um 04.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 37,41 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 36,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 810.062 Zalando-Aktien.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 64,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 6,52 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 84,27 EUR.

Am 01.03.2022 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.099,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.573,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Zalando am 05.05.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 11.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

April 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

HelloFresh-, Delivery Hero-Aktien & Co. mit Verlusten: Online-Lieferdienste weiter unter Druck

Erste Schätzungen: Zalando zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com