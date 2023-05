Zalando Aktie News: Zalando wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Zalando 32,49 EUR

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 34,54 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 34,19 EUR. Mit einem Wert von 34,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 29.697 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 30.09.2022. Mit einem Kursverlust von 80,08 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,79 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.349,10 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.283,40 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,624 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

