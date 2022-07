Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,27 EUR

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 25,16 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie sank bis auf 25,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,42 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 510.516 Stück gehandelt.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR. 76,24 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,94 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,15 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,40 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.05.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.205,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Zalando dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,479 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

