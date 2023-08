Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Zalando

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 30,82 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 30,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,56 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 374.407 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,64 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 60,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,17 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 2.556,30 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.205,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Am 31.10.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,603 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

