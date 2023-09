Zalando Aktie News: Zalando legt am Montagmittag zu

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 28,65 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 28,65 EUR. Bei 28,70 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 102.772 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Abschläge von 33,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 39,67 EUR.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.556,30 EUR im Vergleich zu 2.623,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Zalando dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,641 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

