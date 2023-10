Zalando Aktie News: Zalando gibt am Mittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 20,19 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 20,19 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,89 EUR ab. Mit einem Wert von 20,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 380.314 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 126,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,89 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 1,51 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,83 EUR aus.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,05 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 2.556,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Zalando die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,618 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie wieder schwach: Boohoo-Warnung und Analystenskepsis belasten

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX liegt letztendlich im Minus