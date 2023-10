Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 20,13 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 20,13 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,89 EUR nach. Bei 20,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 124.685 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 56,06 Prozent niedriger. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,83 EUR an.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,05 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.556,30 EUR – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.623,00 EUR eingefahren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,618 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

