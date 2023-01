Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,60 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,1 Prozent auf 38,43 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,17 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.048.524 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,55 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 100,36 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,20 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 03.11.2022 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 2.349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.733,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.03.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 29.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Zalando.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2022 0,262 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

