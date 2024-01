Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag ins Minus

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 18,92 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 18,92 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,65 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.202.644 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 142,19 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2024 Kursverluste bis auf 18,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,15 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,679 EUR je Aktie belaufen.

