Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 19,00 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 19,00 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 18,65 EUR. Bei 19,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.716.802 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 141,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2024 Kursverluste bis auf 18,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 1,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,15 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.274,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.349,10 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,679 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

