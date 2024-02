Zalando Aktie News: Zalando gibt am Montagmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 18,38 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 18,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 18,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 545.070 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 59,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 15,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,82 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,679 EUR je Aktie belaufen.

