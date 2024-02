Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag leichter

Zalando im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 18,53 EUR.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 18,53 EUR nach. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 18,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,66 EUR. Bisher wurden heute 82.503 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 59,55 Prozent niedriger. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 13,92 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,82 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Zalando.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,679 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

