Zalando Aktie News: Zalando macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 36,05 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 36,05 EUR. Bei 36,15 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 258.328 Zalando-Aktien.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 1,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,18 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,35 EUR.

Zalando gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.03.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

