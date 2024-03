Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 19,03 EUR ab.

Das Papier von Zalando befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 19,03 EUR ab. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,90 EUR nach. Mit einem Wert von 18,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 374.637 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,47 EUR an. Gewinne von 117,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 19,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.274,90 EUR, gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,16 Prozent präsentiert.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,680 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

