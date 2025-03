Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 33,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 33,90 EUR zu. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 34,00 EUR zu. Bei 33,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 33.588 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2024 bei 18,43 EUR. Mit Abgaben von 45,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,91 EUR.

Am 05.11.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie eingenommen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

