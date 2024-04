Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Freitagmittag schwächer

Kurs der Zalando

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 24,98 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 24,98 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,79 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,00 EUR. Zuletzt wechselten 257.850 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 31,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,835 EUR im Jahr 2024 aus.

