Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 24,96 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 24,96 EUR. Bei 24,79 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 25,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 78.850 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,14 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,80 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 36,10 Prozent Luft nach unten.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,02 EUR.

Am 02.11.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.349,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,835 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

