Zalando-Aktie aktuell: Zalando tendiert nordwärts

Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 84,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 85,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.076 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2021 bei 103,25 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,94 EUR. Dieser Wert wurde am 06.05.2020 erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 106,06 EUR an. In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com