Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 36,51 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 36,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,11 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 78.120 Aktien.

Bei einem Wert von 105,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2021). Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 65,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 35,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2022). Mit Abgaben von 3,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,27 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 01.03.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.099,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.573,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Zalando-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 11.05.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,33 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

