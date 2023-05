Zalando Aktie News: Zalando behauptet sich am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 32,52 EUR

Mit einem Kurs von 32,60 EUR zeigte sich die Zalando-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 33,17 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 31,90 EUR. Bei 32,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 642.337 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 28,84 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 30.09.2022. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 69,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 41,36 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.255,60 EUR – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.283,40 EUR eingefahren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,620 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

