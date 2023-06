Zalando Aktie News: Zalando wird am Mittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,82 EUR

Die Zalando-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 26,60 EUR abwärts. Bei 26,49 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,09 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 379.706 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 27,89 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,77 EUR.

Zalando gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 2.255,60 EUR gegenüber 2.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,598 EUR fest.

