Zalando Aktie News: Zalando gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 26,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 26,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 695.541 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,92 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 41,77 EUR.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.255,60 EUR – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Zalando am 03.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,598 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

