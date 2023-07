Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Vormittag

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 25,63 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 25,63 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 25,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 25.856 Stück.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 44,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,17 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.255,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,585 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

