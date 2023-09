Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 28,34 EUR ab.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 28,34 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 27,99 EUR. Bei 28,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 113.892 Stück.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 32,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 39,67 EUR.

Am 03.08.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 2.556,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Am 31.10.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,641 EUR je Aktie belaufen.

