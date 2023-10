Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 20,53 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 20,53 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,27 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 411.460 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 55,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,89 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 3,14 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,83 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,05 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.556,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.623,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,969 EUR je Zalando-Aktie.

