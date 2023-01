Zalando Aktie News: Zalando steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,48 EUR

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 38,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 38,65 EUR. Bei 38,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.813 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,90 EUR) erklomm das Papier am 01.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 100,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,20 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 2.349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.733,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,262 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

