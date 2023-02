Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Zalando 44,05 EUR

-3,55% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 44,72 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 44,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.465 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,68 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 133,16 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,64 EUR aus.

Zalando ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,05 Prozent auf 2.349,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.733,10 EUR umgesetzt.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Am 29.02.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2022 0,236 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-, HelloFresh-Aktien & Co legen zu: Infineon-Zahlen und Zinshoffnung treiben an

Die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie im Januar 2023

Zalando-, Delivery Hero-Aktien & Co. legen zu: Onlinewerte weiter gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images