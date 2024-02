Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 18,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 18,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,41 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 44.170 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 45,06 EUR. 143,11 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 16,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 13.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,679 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

