Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Vormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,57 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 36,57 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,88 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.285 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,88 EUR markierte der Titel am 06.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 0,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2024 bei 18,43 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 98,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,35 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,06 EUR je Aktie belaufen.

