Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,85 EUR

-0,54% Charts

News

Analysen

Um 11:49 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,60 EUR ab. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,16 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 182.359 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 51,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 101,25 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 40,57 EUR.

Am 02.11.2022 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.349,10 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.283,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Zalando die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,244 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Februar 2023: Experten empfehlen Zalando-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Zalando-Aktie verlustreich: Zalando streicht mehrere Hundert Jobs

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images