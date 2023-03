Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,85 EUR

-0,54% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 38,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 39,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,84 EUR. Bisher wurden heute 441.934 Zalando-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 24,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 102,66 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,57 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.349,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.283,40 EUR in den Büchern standen.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,244 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Februar 2023: Experten empfehlen Zalando-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Zalando-Aktie verlustreich: Zalando streicht mehrere Hundert Jobs

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images