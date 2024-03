Zalando Aktie News: Zalando steigt am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 19,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 19,68 EUR zu. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,99 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 944.702 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,47 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 110,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,82 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,680 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt letztendlich ab

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste