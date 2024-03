Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Vormittag ins Plus

Zalando im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 18,99 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 18,99 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.606 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 41,47 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 118,38 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 16,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,82 EUR aus.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 2.274,90 EUR, gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,16 Prozent präsentiert.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,680 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

