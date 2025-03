Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 34,56 EUR. Bei 35,69 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,50 EUR. Zuletzt wechselten 156.576 Zalando-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2024 (18,43 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 46,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,91 EUR.

Zalando ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,09 EUR je Aktie.

