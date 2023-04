Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Zalando 37,22 EUR

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 37,24 EUR. Bei 37,48 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 37,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 178.589 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.04.2022 bei 50,84 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,75 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 94,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 41,71 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 02.11.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.349,10 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2.283,40 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 02.05.2024.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,614 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

