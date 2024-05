Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 23,79 EUR bewegte sich die Zalando-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 23,79 EUR zeigte sich die Zalando-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,03 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 23,78 EUR ein. Mit einem Wert von 24,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.882 Zalando-Aktien.

Bei 33,17 EUR erreichte der Titel am 06.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 39,43 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Mit Abgaben von 32,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,60 EUR.

Am 13.03.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,06 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,846 EUR im Jahr 2024 aus.

